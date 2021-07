Italia, la Figc ringrazia: oltre 28 milioni nelle casse. La cifra premio per ogni azzurro

Con la vittoria dell'Europeo, la Federazione incassa la cifra massima e pagherà un premio a ogni giocatore della spedizione

"Una percentuale di questa somma andrà in premi ai giocatori: l’accordo tra gli azzurri e il presidente Gravina prevede 250mila euro a testa per i campioni (sarebbero stati 200mila per il secondo posto, 150mila per la semifinale e 80mila per i quarti). Quelli Uefa non sono premi da Champions, ma una bella ricchezza. Tenendo anche conto del fatto che il Covid ha bruciato parte del fatturato del torneo (lo spostamento di un anno ha fatto perdere il 25-30% del totale) e, di conseguenza, il montepremi per le 24 finaliste. Adesso le squadre si dividono 331 milioni, -11% rispetto al montepremi previsto di 371 milioni. Comunque un record", rivela La Gazzetta dello Sport.