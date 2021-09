Qualificazioni Mondiali, cinquina Italia alla Lituania. La Svizzera torna a -6

Goleada della nazionale di Roberto Mancini alla Lituania dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera

L'Italia di Roberto Mancini si è finalmente lasciata andare. Dopo i due pareggi contro Bulgaria e Svizzera è arrivata la goleada contro la Lituania questa sera a Reggio Emilia. Nonostante le diverse assenze, gli azzurri si sono imposti per 5-0. In grande spolvero Kean e Raspadori, autori di una doppietta a testa. Di Lorenzo ha completato l’opera. L’intervista Bastoni è rimasto in campo per tutta la gara.