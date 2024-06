"Per la verità il c.t. non ha mai “dimenticato” Frattesi in panchina. Nelle dieci partite del suo ciclo gli ha concesso nove gettoni, cinque dal primo minuto. Un titolare in più. Il dodicesimo uomo perfetto. Nel 4-3-3 in prima fila erano Jorginho, Barella e uno tra Locatelli e Cristante. Le cose sono cambiate con la “pazza idea” di migrare verso un 3-4-2-1 più compatto e sorprendente. Nei due centrali Spalletti non vede Frattesi (e Frattesi non vede sé stesso). Un anno fa, prima della Nations, a chi gli chiedeva in quale squadra gli sarebbe piaciuto andare dopo il Sassuolo, l’interessato rispondeva: «Dove c’è un centrocampo a tre, perché sono una mezzala». Non sembra aver cambiato opinione".