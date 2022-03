Italia, Di Livio: “Sconfitta vergognosa, primi colpevoli i calciatori. Mancini…”

“Un’uscita di scena umiliante, una sconfitta vergognosa”. Questo il pensiero di Angelo Di Livio ai microfoni di Retesport

“Un’uscita di scena umiliante, una sconfitta vergognosa”. Questo il pensiero di Angelo Di Livio ai microfoni di Retesport. L’ex esterno azzurro ha commentato anche le scelte del CT: “I primi responsabili per la serata contro la Macedonia sono i calciatori. Mancini ha commesso degli errori, sbagliando a non portare in panchina alcune alternative in attacco. Ci siamo affidati a tanti giocatori che non stanno in piedi, ho visto tante difficoltà in diversi interpreti. Nel nostro calcio i giovani italiani non trovano spazio, si continua ad investire sugli stranieri, forse perchè conviene di più, ma questi sono i risultati". Infine una valutazione sul futuro di Mancini: “Nonostante le scelte fatte nell’ultimo periodo abbiano inciso sul risultato finale, non lo sostituirei”, ha concluso il ‘Soldatino’ nazionale.