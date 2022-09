GdS – Italia, Dimarco oggi titolarissimo. Acerbi dà più garanzie di Bastoni

C'è anche il contributo dei due interisti Dimarco e Acerbi nella vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra in Nations League. Senza sbavature la prova del centrale nerazzurro, che ha portato a casa la sufficienza: "Ha la meglio nel derby interista con Bastoni: neanche lui è al massimo, ma oggi da più garanzie. Qualche intervento è meno pulito, ma gli inglesi non gli fanno paura".

Molto positiva, invece, la prestazione del laterale. 7 in pagella per lui: "Questione di testa, non solo di gambe. Ci prova fino alla fine, corre, crossa, lancia, marca, prende il palo. In breve: ha tanta voglia. Oggi titolarissimo".