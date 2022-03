Italia, altre due defezioni: Politano e Florenzi non partono per la Turchia

La Nazionale partirà oggi per l'amichevole di domani e i due giocatori di Napoli e Milan non saranno con il gruppo

Roberto Mancini ha spiegato in conferenza stampa che è stato lui a mandare a casa via prima alcuni giocatori dell'Italia che non partiranno per la Turchia. Per acciacchi o questioni di turn over ha scelto di non portarli con sé e proverà qualche novità nella formazione che affronterà in amichevole la Nazionale di Calhanoglu.