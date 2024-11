"Avevamo tutti una gran voglia di innamorarci nuovamente dell’Italia. Il 3 a 1 della Francia è una fastidiosa doccia gelata. Siamo tornati di colpo sulla terra con tanti problemi evidenti. La Francia è di un’altra dimensione, Pensate, i Blues hanno potuto permettersi di lasciare a casa addirittura Mbappè. Ho grande stima in Spalletti ma stavolta Deschamps ha dato una lezione di calcio al cittì di Certaldo. Il tecnico francese ha azzeccato scelte e tattica. Impedendo agli azzurri di sviluppare il loro abituale calcio. Proviamo a consolarci con la qualificazione, anche se da secondi. Un buon risultato che però non accende. Non ce ne voglia Vicario ma di sicuro abbiamo pagato l’assenza di Donnarumma. Costretto in panchina da un violento attacco influenzale. Donnarumma ci ha abituato a dei miracoli. Contro questa Francia sarebbero serviti. Stavolta non abbiamo avuto quasi niente neppure da Retegui. Che grazie al lavoro di Gasperini è cresciuto ma che deve ancora salire l’ultimo scalino. Kean forse poteva essere inserito a inizio ripresa. Si era visto che il bomber della Dea non era nella serata giusta".