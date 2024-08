"SECONDA FILA (Juve-Roma) Il diesse Giuntoli si è preso la Juve. E, giorno dopo giorno, la sta modellando a sua immagine e somiglianza. L’innesto di Thiago Motta in panchina sta funzionando ma la squadra è da completare. Se oggi la squadra bianconera avesse già in rosa Kup e Gonzalez allora potrebbe essere lei l’anti Inter. Ma questi due grandi giocatori non sono ancora arrivati. La Roma ha generato entusiasmo con la coppia Dybala e Soule e con l’arrivo dio Dovbyk. Il talento al potere. Se l’argentino riuscisse a vivere una stagione senza grandi infortuni allora il valore del gruppo De Rossi salirebbe di colpo. Inoltre c’è un’aria frizzante nel pianeta giallorosso che ha preso atto con piacere dei nuovi investimenti del patron Friedkin".

"TERZA FILA (Atalanta e Napoli) La Dea e la squadra di Conte hanno il problema centravanti. L’infortunio di Scamacca + u colpo terribile. La società bergamasca ha reagito subito portando alla corte di Gasperino il vice di Scamacca in Nazionale cioè Retegui. Vedremo se questo cambio in corsa funzionerà. Lo seguirà con attenzione anche il cittì Spalletti. Il Napoli aspetta i soldi di Osimhen e per il momento non può tesserare Lukaku. Conte sperava di iniziare la sua avventura sulla panchina partenopea con la squadra già pronta. Il Presidente De Laurentiis deve trovare una soluzione prima possibile".