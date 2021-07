VIDEO/ Italia, gaffe in conferenza: la domanda spiazza completamente Barella

Il lapsus di una giornalista ha messo per un attimo in imbarazzo il giovane centrocampista nerazzurro

Lapsus in conferenza stampa a Coverciano. Nel corso della sessione di domande rivolte a Nicolò Barella, una giornalista gli ha chiesto: "Ci racconti le tue 'notti magiche'? Tu avevi soltanto 7 anni…", in riferimento al Mondiale del 1990. Il centrocampista dell'Inter, imbarazzato, si è rivolto con lo sguardo all'ufficio stampa dell'Italia, prima di guardare nuovamente la giornalista, alla quale ha risposto con un sorriso "-7 anni". Barella, infatti, è del 1997, per cui all'epoca non era neanche nato.