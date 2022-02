Italia, Gravina: “Qualificazione al Mondiale? Sono ottimista come lo è Mancini”

Il presidente della Figc ha parlato degli spareggi di marzo

"La qualificazione al Mondiale? Devo essere fiducioso, lo è Roberto Mancini e lo sono anch'io. Lui ci crede e ci credo anche io: sono ottimista come lui". Così il presidente della Figc questa mattina a Genova per partecipare ad un'iniziativa col calcio della Liguria a Palazzo Ducale parlando degli spareggi di marzo per conquistare la qualificazione ai prossimi Mondiali.