Italia, grigliata davanti alla sfida Lukaku-Ronaldo. Mancini concede una pausa

Il ct ha voluto una serata tutti insieme davanti al maxi schermo per i suoi ragazzi che hanno scoperto così la prossima rivale dell'Europeo, il Belgio

La Nazionale di Mancini ha visto Belgio-Portogallo sui campi di Coverciano. Diventato un giardino per l'occasione, il campetto del centro sportivo è diventato lo scenario perfetto per una grigliata tra amici davanti al maxi schermo. In tv Lukaku e Ronaldo a giocarsi il passaggio ai quarti. E proprio Romelu, che ha vinto la partita con i suoi compagni, sarà il prossimo rivale dell'Italia.

La Repubblica racconta dello strappo alla regola del nutrizionista che ha concesso la serata a base di salsicce, bistecche e pizza. Un modo anche per stemperare la tensione. Il passaggio ai quarti già ha dato una grossa mano all'Italia che si è tolta dalle spalle l'ansia del fallimento. Da qui in poi ogni passo sarà considerato un traguardo in più raggiunto. Il ct ha voluto una serata tutti insieme anche perché i suoi ragazzi sono da un mese dentro la bolla che causa covid19 non può essere valicata. Le famiglie lontane e anche magazzinieri, parrucchieri e gli stessi camerieri sono tenuti al tampone prima di avvicinare i giocatori.