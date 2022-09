Italia, Immobile salta l’Ungheria: l’attaccante non parte per Budapest

L'attaccante della Lazio salta per infortunio l'ultima gara del Gruppo 3 di Nations League contro la nazionale magiara

Dopo avere saltato per infortunio la partita del Meazza di Milano contro l'Inghilterra, Ciro Immobile non è disponibile anche per la trasferta della Nations League a Budapest, dove l'Italia affronterà l'Ungheria.