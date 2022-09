Sky – Italia-Inghilterra, la probabile azzurra: ballottaggio Acerbi-Bastoni. E Barella…

Cresce l'attesa per la sfida di domani a San Siro contro l'Inghilterra, valida per la Nations League. Le ultime di formazione

Cresce l'attesa per la sfida di domani a San Siro contro l'Inghilterra, valida per la Nations League. Secondo quanto riporta Sky Sport, si va verso il 4-3-3 anche se Mancini ha provato la difesa a 3 in allenamento. C'è un ballottaggio tra Acerbi e Bastoni ma il classe '99 è favorito. A centrocampo, c'è Barella.