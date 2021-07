Italia, Insigne: “Possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Il gol? Ho avuto…”

Le parole dell'attaccante azzurro dopo la preziosa vittoria arrivata anche grazie ad una sua perla

Lorenzo Insigne, premiato come migliore in campo di Italia-Belgio, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue considerazioni: "Una bella soddisfazione, ma al di là del premio sono contento della vittoria e della semifinale. Soffriamo da squadra, dobbiamo continuare così perché possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Gol? Ho avuto l'occasione, ho avuto lo spazio e ho tirato. E' stato un grande gol, ma il merito è dei miei compagni che mi danno fiducia. All'intervallo Mancini ci ha detto di stare tranquilli anche se il rigore non c'era, siamo riusciti a portarla a casa. Adesso dobbiamo recuperare le energie, tra pochi giorni si gioca con la Spagna e dovremo arrivare concentrati e preparati".