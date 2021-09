Sky – Immobile, Zaniolo e non solo: anche Insigne può lasciare il ritiro Italia

Gli aggiornamenti dal ritiro della Nazionale verso la partita di domani contro la Lituania verso i prossimi Mondiali

Gli infortuni di Ciro Immobile e Nicolò Zaniolo, ma non solo. Secondo quando riportato da Sky Sport, oltre ai giocatori di Lazio e Roma, anche Lorenzo Insigne può lasciare il ritiro della Nazionale a poche ore dalla sfida contro la Lituania valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il motivo? Insigne non ha problemi di natura fisica, ma potrebbe lasciare anche lui il ritiro dell’Italia. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dei tre.