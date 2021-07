Italia, lo scatto di Mancini sui social: “Immagini che puoi sentire”

L'entusiasmo del commissario tecnico azzurro che condivide il momento di gioia col gruppo dopo il triplice fischio di Italia-Belgio

Se l'Italia è arrivata tra le prime quattro d'Europa, il merito è in gran parte suo. Roberto Mancini ha forgiato una squadra in grado di spazzar via le cocenti delusioni del recente passato grazie al suo carattere e ad un gioco assolutamente invidiabile. Il commissario tecnico azzurro ha esultato sui social dopo la vittoria col Belgio mostrando uno scatto che testimonia l'unità del gruppo. Guardare per credere.