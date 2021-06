CorSera – Italia, pericolo Lukaku: Mancini spera nell’antidoto Chiellini

Se il capitano dell'Italia dovesse recuperare in tempo tornerebbe in campo per provare ad arginare l'attaccante nerazzurro

Daniele Vitiello

Continua il percorso di avvicinamento dell'Italia di Roberto Mancini verso i quarti di finale dell'Europeo che si disputeranno venerdì sera contro il Belgio. Lo spauracchio degli azzurri è ovviamente Romelu Lukaku, bomber nerazzurro e trascinatore della sua nazionale. Spiega il Corriere della Sera: "Recuperare Chiellini è considerata una priorità. Lukaku è il totem dell’Inter, la vera differenza, l’uomo che ha spalancato ai nerazzurri le porte dello scudetto e adesso, dopo il terzo posto Mondiale nel 2018, vuole trascinare il Belgio sino alla finale di Wembley".

Quello tra il capitano dell'Italia e il numero 9 dell'Inter sarebbe un duello molto avvincente: "Romelu ha tutto quello che si può chiedere a un centravanti: forza, talento, senso del gol. 64 nelle due stagioni nerazzurre. Grazie a Conte ha migliorato il suo gioco. Nei momenti difficili «palla lunga a Lukaku» è qualcosa più di uno schema. Chiellini sarebbe l’antidoto giusto. Lo juventino, dal momento dell’infortunio muscolare, al 24’ del primo tempo con la Svizzera, ha mirato solo alla sfida dei quarti. Dodici giorni dopo è pronto per il campo. Se lo sarà per la partita lo capiremo nel giro nei prossimi segreti allenamenti. Ora possiamo solo auguracelo e contare sulla sua voglia di esserci.

Chiellini è l’uomo giusto per limitare gli effetti, potenzialmente devastanti, dello scatenato interista. Sinora lo ha sempre controllato bene. Sei volte si sono trovati faccia a faccia e soltanto l’ultima, allo Stadium, Lukaku ha segnato ma su rigore dentro una partita piena di polemiche. I loro duelli sono elettrizzanti e potrebbero indirizzare questo secondo dentro o fuori".