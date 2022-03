Italia, FIGC chiede capienza al 100% per la sfida contro la Macedonia

Gravina ha scritto una lettera al Ministro Speranza perché a Palermo lo stadio possa essere aperto al completo per la gara della Nazionale

Con una lettera indirizzata al Ministro della Salute, Roberto Speranza, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, ha chiesto stadio con capienza al cento per cento per Italia-Macedonia. La partita, valida per i play-off di qualificazione ai Mondiali in Qatar, si giocherà a Palermo il 24 marzo. I biglietti messi in vendita, per la capienza pari al 75% dello stadio, sono andati esauriti in poche ore.