GdS – Italia-Bulgaria, record azzurro. Ma gli uomini del Mancio ritrovino cattiveria

La Nazionale guidata dall'ex allenatore nerazzurro ha pareggiato contro la meno quotata Nazionale bulgara: è mancata concretezza

È stato solo 1-1 alla fine. L'Italia Campione D'Europa ha pareggiato nella prima gara di qualificazione ai Mondiali in Qatar di questa pausa, contro la Bulgaria. Ma è comunque record per gli azzurri, sono 35 gare senza sconfitte, raggiunta la Spagna. Ma serve a poco, perché servono i punti e il primo posto nel girone per evitare i play-off e andare al prossimo torneo mondiale. Adesso diventa importantissima la prossima sfida, quella contro la Svizzera a Basilea, contro la rivale più accreditata del girone.

Sotto accusa la mancanza di cattiveria degli Azzurri. La Gazzetta dello Sport sul pareggio contro i bulgari scrive: "La lezione di ieri servirà a Mancini perché ha fatto capire cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo evitare nel tratto di strada che ci porta dalla vetta d’Europa a quella del mondo. Nel bene: cominciare le partite come l’abbiamo cominciata ieri. Subito intensi, concentrati, aggressivi, affamati di attacco. Ma non bisogna fermarsi mai anche quando si è in vantaggio. Visto che siamo cresciuti così tanto e che siamo i campioni d’Europa, ci capiterà spesso di sentirci più forti dell’avversario. Sensazione gratificante, ma che rischia toglierti cattiveria al tiro. Proprio per mancanza di cattiveria, davanti e dietro, ci ritroviamo a bere il tè in parità contro una squadra nettamente inferiore".