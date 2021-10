Italia, Mancini: “Domani cambieremo diversi giocatori. Jorginho merita il Pallone d’Oro”

Alla vigilia della 'finalina' di Nations League contro il Belgio, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport

Alla vigilia della 'finalina' di Nations League contro il Belgio, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le parole del c.t. azzurro: "Per noi è sempre importante quando si gioca con la Nazionale. È una partita contro la squadra prima nel ranking da moltissimo tempo, sarà una vera partita. avremmo voluto fare la finale, purtroppo in queste partite rimanere n 10 diventa difficile poterla recuperare".

"Sono comunque orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi e domani cercheremo di fare una bella partita. Sicuramente cambieremo diversi giocatori, credo che sia anche giusto dare possibilità ad altri giocatori e a noi serve per vedere altre soluzioni di gioco, quindi qualcosa cambieremo. Jorginho? Penso che meriti ampiamente il Pallone d'Oro. Quando in un anno vinci l'Europeo, Champions, FA Cup, credo che se lo meriti per tutto quello che ha dimostrato".