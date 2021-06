Italia, Mancini: “Speriamo di divertire. Dispiace per Sensi e Pellegrini”

Le considerazioni del commissario tecnico azzurro alla vigilia di Italia-Turchia in programma all'Olimpico

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del debutto degli azzurri all'Europeo contro la Turchia. Queste le sue considerazioni: "Ci fa molto piacere iniziare questa competizione, seppur con un anno di ritardo. Giochiamo contro una squadra molto tecnica e penso sarà una bellissima partita. Sono dispiaciuto per gli infortuni di Sensi e Pellegrini, erano giocatori importanti per noi. Possono ricoprire vari ruoli e avrebbero meritato di giocare, ma questo fa parte del nostro lavoro e può capitare. Credo sia importante creare empatia nel gruppo per poter andar avanti bene anche nei momenti di difficoltà. Speriamo di divertire ed essere tranquilli, come abbiamo sempre fatto. E' un momento bello e in situazioni come questa bisogna entrare in campo tranquilli, sapendo che siamo bravi, ma con grande rispetto dell'avversario".