Italia, Mancini: “Europeo? Delusione immensa se non si gioca a Roma”

Le parole del commissario tecnico azzurro nell'intervista concessa ai microfoni di Rai Sport

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue considerazioni sulla gara con la Bulgaria e sul prossimo Europeo: "Tutte le partite sono difficili, prima di giocarle ancor di più. Dobbiamo essere bravi a recuperare le energie perché è una tappa molto importante. Cercheremo di segnare tanti gol, con l'Irlanda abbiamo voluto gestire un po' la situazione ma non dobbiamo farlo perché non è nelle nostre qualità. Noi dobbiamo far bene e divertirci. Europeo? Spero che l'11 giugno sia una data di ripartenza per il calcio con il pubblico. E' la gara inaugurale e sarebbe molto importante, ma spero che anche negli altri sport si possa ripartire e che possano riprendere cinema e i viaggi. L'Italia dopo tanto tempo è anche molto stanca e sente il bisogno di vivere come prima, la mia speranza è vedere il pubblico all'Olimpico. Sarebbe una grande delusione come quando non ci siamo neanche candidati per le Olimpiadi a Roma. Immensa".