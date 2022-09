Italia, Mancini: “L’entusiasmo c’è sempre. Fischi? Sarebbe meglio evitarli”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League con l'Inghilterra di San Siro. Diversi i temi toccati: "L'entusiasmo c'è sempre, soprattutto in vista di una partita così bella. In palio ci sono punti per un gruppo apertissimo, l'entusiasmo c'è per forza. Tonali non s'è mai allenato con noi, provavamo a recuperarlo per Budapest ma non sta benissimo e credo lo rimanderemo a casa. Modulo? Se cambiando il sistema si riuscisse a vincere, allora verrebbe cambiato ogni partita... Io non credo cambi molto, la nostra Nazionale ha una identità che è quella che ci ha portato a far bene per tanto tempo".