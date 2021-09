Italia, Mancini: “Nations League? Piano. Gli inglesi si erano già tatuati la coppa…”

Le parole del commissario tecnico azzurro in vista dei prossimi impegni della nazionale

Si avvicinano le finali di Nations League per l'Italia. Roberto Mancini, per quanto convinto dei propri ragazzi, si mantiene cauto. Il commissario tecnico azzurro ha parlato a TGPoste: "Un po' di scaramanzia ci vuole sempre, non possiamo fare come gli inglesi che si erano già tatuati la coppa... È un torneo importante e, giocando in Italia, speriamo di poterlo vincere. Poi, a novembre, ci saranno le ultime due partite di qualificazione a Qatar 2022. Dopo potremo dire qualcosa. Innanzitutto bisogna conoscere quello che si fa e poi dare fiducia al team con cui si lavora, nel nostro caso i giocatori, far sentire che si crede in loro. È importante per far rendere le persone al massimo".