Italia, Mancini: “La Turchia non è una squadretta. Grande gara da parte nostra”

Le parole del commissario tecnico azzurro ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio del match vinto contro la Turchia

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita vinta contro la Turchia. Queste le sue parole: "Speravo iniziasse così, era importante iniziare bene. C'era un po' di pressione chiaramente, ci fa piacere aver giocato bene e aver divertito gli spettatori. Spero gli italiani abbiano passato una bella serata. Noi abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo continuato a giocare anche quando loro erano chiusi dietro e abbiamo fatto una grande gara. Siamo consapevoli di avere un'ottima squadra, ma possiamo migliorare e abbiamo grande rispetto per le altre squadre. La Turchia ora sembra una squadretta, ma ha tanti buoni giocatori. Possiamo migliorare sotto tutti gli aspetti, queste partite sono importanti per fare esperienza e i nostri ragazzi possono far bene. Gli ho detto di restare tranquilli e di giocare come sanno".