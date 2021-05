Euro 2020, Mancini: “Italia ottima squadra, puntiamo al massimo. La cosa più difficile…”

Le dichiarazioni rilasciate dal commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini in collegamento su Rai 3

Roberto Mancini , commissario tecnico della Nazionale Italiana , ha parlato in collegamento con 'Che Tempo Che Fa' su Rai 3 dopo l'ufficialità della lista dei 28 convocati (che diventerà di 26) in vista di Euro 2020: "Ci sono nazionali che sono avanti a noi come preparazione e risultati recenti, Francia, Portogallo, Belgio o Inghilterra. Credo però che, come sempre deve accadere, l'Italia abbia il dovere di partire per cercare il massimo risultato, e poi siamo sicuri di avere un'ottima squadra".

Mancini ha aggiunto: "La scelta per arrivare ai 26 della lista dei convocati per l'Europeo è la cosa più difficile per me. Già lo è stato lasciare fuori sei ragazzi dal primo pre-raduno, e ancor di più vale per gli altri due che dovrò escludere per la lista definitiva da consegnare entro martedì prossimo alle 24. Tutti meritavamo di starci".