EDICOLA CDS – L’Italia migliore. Inglesi, vergogna doppia

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 13 luglio 2021 celebra la festa post-vittoria agli Europei dell'Italia. "L'Italia migliore", il titolo scelto. "Il ringraziamento di Mattarella e Draghi: 'Un esempio per tutti'". Di spalla si parla di Chiellini, Donnarumma e di Jorginho. "Pallone d'Oro, così Jorginho sfida Messi". In taglio basso, invece, una critica all'Inghilterra. "Inglesi, vergogna doppia. Le medaglie sfilate e gli insulti razzisti: che figura".