GdS – Inter, Coppa Italia obiettivo primario: Suning vuole vincere, Conte non è mai…

L’Inter riparte con la Coppa Italia e la semifinale di ritorno contro il Napoli. Il club nerazzurro proverà a ribaltare al San Paolo lo 0-1 dell’andata e conquistare un posto nella finale, programmata per il 17 giugno. Il trofeo rappresenta un obiettivo importante per la società meneghina, a caccia di un titolo dopo 9 anni di astinenza: l’ultimo successo fu proprio la vittoria della Coppa Italia a Roma contro il Palermo nel 2011.

“La Coppa edizione 2020 per l’Inter rappresenta un obiettivo primario, soprattutto adesso che lo scudetto sembra più lontano, con i nerazzurri al terzo posto dietro Juve e Lazio, che la qualificazione Champions è assicurata e il cammino in Europa League ancora da decifrare“. Suning vuole vincere: “E iniziare a rifarlo con la Coppa Italia, già alla ripresa della stagione, sarebbe un segnale molto importante. Anche per Conte, che da tecnico non è mai rimasto all’asciutto negli anni passati tra Juventus e Chelsea“.