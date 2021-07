CorSera – Italia, Bastoni da 7 in pagella: “Squillo contro Bale, il futuro è suo”

La pagella del difensore nerazzurro, che ha collezionato una presenza nella Nazionale campione d'Europa di Mancini

Questo il giudizio: "Una sola partita giocata, con la qualificazione già ottenuta certo. Ma contro Gareth Bale, non uno qualunque. L’interista ha fatto un figurone, dimostrando maturità e anche spirito di iniziativa nel supportare la fase offensiva. Sicuramente era già pronto per giocare qualche minuto in più, ma è proprio la qualità delle riserve a fare la forza di una Nazionale: il futuro del centrosinistra azzurro è suo", si legge.