CDS – Italia-Spagna, le pagelle: voti insufficienti per Bastoni e Barella

Ecco i giudizi del quotidiano sportivo sulle prove dei due giocatori dell'Inter nella sfida persa ieri contro la Spagna

Non la miglior prestazione ieri per la Nazionale di Roberto Mancini contro la Spagna, nella semifinale di Nations League. Lo stesso si può dire anche di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, pilastri dell’Inter. Entrambi sono stati insufficienti per il Corriere dello Sport, da 5. Questo il giudizio della prova del difensore: “Mancini, forse guardando al futuro, lo sceglie a sorpresa inserendolo nel blocco dei titolari al posto di Chiellini. L’interista esce dalla difesa, dimostrando tempismo e personalità, ma non può chiudere alla disperata sul primo gol di Ferran Torres: Oyarzabal può crossare quando ha già scavalcato la linea arretrata azzurra, lui non riesce a metterci il piede”.