Albania-Italia, pagelle GdS: Bastoni da 6, Dimarco non travolgente come all’Inter

Sono stati due i giocatori dell’Inter impiegati da Roberto Mancini ieri in amichevole contro l’Albania: ecco i voti di Bastoni e Dimarco

Roberto Mancini ieri ha schierato due giocatori dell'Inter in amichevole contro l’Albania. Voto 6 per Alessandro Bastoni, ecco il giudizio della Gazzetta dello Sport: “Broja è tosto, lui fa quasi il centrocampista aggiunto e sull’anticipo rischia qualcosa: infatti è suo il fallo della punizione per l’1-0”, si legge.