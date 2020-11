“L’Italia perfetta”. Si parla del successo degli Azzurri sul Corriere dello Sport. “Grande prova a Reggio Emilia: mercoledì in Bosnia il pass per la fase finale. Polonia battuta (2-0), azzurri in testa al girone di Nations League”.

Tra i temi trattati anche il caso Lazio (“Ansia Immobile, aspetta il via”) e la qualificazione degli Azzurrini: “L’U21 va all’Europeo“.