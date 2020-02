Inter, Pirola convocato dall’Italia U19 per uno stage che sarà diretto da Mancini

Il difensore nerazzurro classe 2002 Lorenzo Pirola è stato convocato dall’Italia U19 per uno stage che si terrà a Coverciano il 24 e 25 febbraio. Lo stage sarà diretto per l’occasione dal CT Roberto Mancini; insieme allo staff della Nazionale A e a quello dell’Under 19, saranno presenti anche il coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi, e i tecnici delle squadre azzurre impegnate nelle principali competizioni internazionali: Paolo Nicolato (Under 21), Daniele Franceschini (Under 20), Bernardo Corradi (Under 18), Carmine Nunziata (Under 17). Il programma prevede due sessioni di allenamento: lunedì pomeriggio e martedì mattina.

