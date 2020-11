Tutto facile per l’Italia, che domina e rifila un poker senza storia all’Estonia in amichevole. Doppietta per Vincenzo Grifo, che apre le danze con un grande tiro da fuori e poi sigla la doppietta su calcio di rigore procurato dall’interista Roberto Gagliardini. In rete anche Federico Bernardeschi, che segna il temporaneo 2-0, e Riccardo Orsolini, che realizza il penalty del definitivo 4-0. 90 minuti per Gagliardini e Bastoni, 79 invece per D’Ambrosio.