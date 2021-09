Italia, problemi fisici per Immobile e Zaniolo: niente allenamento verso la Lituania

Il ct Roberto Mancini ha dovuto rinunciare a entrambi i giocatori nell'allenamento di oggi verso la Lituania

Problemi fisici per due giocatori nell’Italia di Roberto Mancini. Come riportato da Rai Sport, Ciro Immobile e Nicolò Zaniolo hanno saltato l’allenamento della vigilia della sfida contro la Lituania. Per il giocatore della Lazio si tratta di un affaticamento muscolare, per quello della Roma ex Inter invece dei postumi di una contusione alla coscia sinistra rimediata contro la Svizzera. Seguiranno aggiornamenti sulle loro condizioni fisiche.