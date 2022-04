Italia qualificata all’Europeo Under 17: protagonisti due calciatori dell’Inter

Gli Azzurrini del ct Corradi conquistano il pass per l'Europeo di categoria grazie al successo per 3-1 contro l'Ucraina

Missione compiuta per l'Italia Under 17, che batte 3-1 i pari età dell'Ucraina e si qualifica per l'Europeo di categoria che si terrà in Israele. Tra gli Azzurrini del ct Corradi protagonisti anche due calciatori dell'Inter: Luca Di Maggio, autore della rete del momentaneo 2-0 direttamente su calcio di punizione, e Daniel Quieto, entrato nella ripresa. Gli altri centri portano la firma di Vacca e di Lipani, nel recupero il gol della bandiera realizzato da Balaba.