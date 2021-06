Italia-Rep. Ceca 4-0: poker per Mancini, in gol anche Barella

L'Italia batte i cechi con un netto 4-0 in gol Immobile, Barella, Insigne e Berardi

L'Italia ha battuto in amichevole la Repubblica Ceca. La squadra di Mancini rifila un secco 4-0 agli avversari, in gol Immobile, Barella, Insigne e Berardi. Il centrocampista ha siglato il secondo gol degli azzurri ed è rimasto in campo per tutta la gara. Un'altra prova importante per l'Italia nell'ultimo test prima dell'inizio dell'Europeo.