Italia-Repubblica Ceca, il Corsport su Barella: “7. Garantisce quantità e corsa”

Il giudizio del quotidiano sulla prestazione del nerazzurro, autore ieri sera del gol del temporaneo 2-0

Altra ottima prestazione per Nicolò Barella, che si conferma una sicurezza sia per l'Inter che per la Nazionale italiana. Questo il voto del Corriere dello Sport alla prestazione centrocampista nerazzurro, giudicata con un bel 7: "Garantisce come al solito quantità e corsa, poi quando partono i titoli di coda del primo tempo ecco che inventa il gol del 2-0 dopo una discesa senza trovare semafori rossi e una deviazione di Bofil".