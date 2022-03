L’Italia riparte con una vittoria: 3-2 alla Turchia. 77′ per Calhanoglu. Bastoni entra nel finale

Buona prova degli azzurri dopo la grande delusione contro la Macedonia del Nord

In una gara valida solo per il ranking Fifa, l'Italia batte la Turchia a Konya. Dopo 4' gli azzurri vanno in svantaggio al primo affondo dei turchi che trovano il gol con Under. Reazione veemente della squadra di Mancini che ribalta il risultato grazie ai gol di Cristante e Raspadori. Nella ripresa è ancora l'attaccante del Sassuolo ad andare in gol. All'83esimo la Turchia accorcia le distanze con Dursun. Nel finale girandola di sostituzione con Bastoni in campo negli ultimi 15'. Dall'altra parte buona prova di Calhanoglu, per il nerazzurro 77' in campo.