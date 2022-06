Sky – Italia, rivoluzione in mezzo. Coinvolti Barella e Tonali: due ipotesi di formazione

Il ct sarà chiamato a rilanciare la Nazionale dopo l'eliminazione dal Mondiale e la gara con l'Argentina che ha certificato la fine di un'era

La rosa della Nazionale sarà un mix di esperienza e gioventù, si darà la possibilità ai giovani di mettersi in mostra. Ci sarà da capire cosa sarà di Chiesa, da recuperare Berardi, si aspetta l'esplosione di Scamacca e Raspadori. E potrebbe esserci una svolta a centrocampo. Addio al doppio player, si andrà con altri interpreti e altri compiti in mezzo al campo per i centrocampisti in base alle loro caratteristiche. E ci si riferisce su questo a Tonali e Barella o Cristante e Locatelli. Ci sarà da sostituire Chiellini in difesa. Vanno recuperate fantasia e solidità. Intanto arrivano i test di Nations League contro Germania e Inghilterra. E serve una soluzione sui gol. La Nazionale ha segnato otto gol nelle ultime nove partite. Due le ipotesi di formazione della Nuova Italia e in entrambi ci sono Barella e Bastoni.