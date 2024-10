"Voltiamo pagina, comunque, proprio come l’Italia di Spalletti ha fatto all’indomani dell’Europeo. Vale lo stesso discorso avviato fin dalla sorprendente vittoria sulla Francia di un mese fa: tutto molto bello adesso, ma molto brutto ripensando a come e perché abbiamo buttato via l’Europeo. Non eravamo certo i più forti. Per esempio, con la Spagna non c’era gara. Però non eravamo neppure inguardabili come siamo apparsi contro Croazia, Svizzera e - a ripensarci - perfino nella partita inaugurale con l’Albania. Acqua passata.