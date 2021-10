Italia-Spagna, ondata azzurra al Meazza: la FIGC annuncia il tutto esaurito

San Siro ospiterà domani sera il match tra gli azzurri e le furie rosse

Si avvicina Italia-Spagna di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno infatti domani sera le furie rosse in semifinale al Meazza. I tifosi italiani hanno risposto in massa e riserveranno un grande abbraccio alla nazionale campione d'Europa. La FIGC ha intanto annunciato: "Alla chiusura della vendita dei biglietti, a 48 ore dal calcio d'inizio, sono stati infatti acquistati tutti i 37.000 tagliandi, nei limiti del 50% della capienza di San Siro. Una grande risposta del pubblico per il ritorno della Nazionale al Meazza a distanza di quasi tre anni dall'ultima gara contro il Portogallo".