TS – Italia-Spagna, le pagelle: Bastoni da 4,5. Rimandato anche Barella

I giudizi del quotidiano sportivo sulle prove di ieri dei due giocatori dell'Inter nella sfida persa 2-1 dalla Nazionale

L’Italia perde 2-1 nella sfida di Nations League contro la Spagna. Una prestazione al di sotto delle aspettative per la squadra di Roberto Mancini e anche per i due giocatori del’Inter schierati dal 1’: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Da 4,5 la prova del difensore per Tuttosport: “Buon inizio, compresi un tiro e un salvataggio in mischia, ma si fa malamente sorprendere dal cross di Oyarzabal che Ferran Torres gira in rete per il vantaggio spagnolo. Una falla che ne mina la tranquillità”, si legge. Da 5,5, invece, quella del centrocampista: “Meno lucido del solito, costretto com’è a un costante “torello” dal palleggio degli spagnoli”, sottolinea sempre il quotidiano.