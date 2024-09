Italia, Spalletti: “Acerbi e Darmian a casa? Vi spiego. E’ chiaro che…”

Le parole del commissario tecnico azzurro in conferenza stampa anche per spiegare alcune scelte nelle convocazioni

Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa. Al commissario tecnico azzurro è toccato anche spiegare alcune scelte di convocazione, come ad esempio le esclusioni di Acerbi, Darmian e Jorginho: "E' facile portare Acerbi, il suo rendimento è sicuro. Ma dobbiamo giocare una competizione tra due anni e cerchiamo delle personalità nuove. Da un giocatore di 27-28-30 anni sai cosa aspettarti, un giocatore di 20-22 anni può cambiare totalmente dandogli fiducia in competizioni che non ha giocato.