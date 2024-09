SM – Italia, in programma nuovi accertamenti per Bastoni

Alessandro Bastoni ha lasciato il campo durante Inter-Atalanta per un affaticamento al soleo della gamba destra. Nulla di particolarmente preoccupante, ma comunque da verificare, non soltanto per i prossimi impegni dei nerazzurri. Il difensore, infatti, ha risposto alla convocazione di Luciano Spalletti per i prossimi due impegni di Nations League contro Francia e Israele.