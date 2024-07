"Non sono giorni semplici, questi. Per nessuno dei protagonisti dell’avventura in Germania. La lunga estate calda di Spalletti servirà all’allenatore per capire come ripartire dopo una bastonata così. A cominciare dal ruolo di Buffon, che forse dovrebbe entrare di più nelle cose. Il confronto sarà utile anche per analizzare nel dettaglio cosa è andato storto. Come è possibile che l’Italia si sia arresa alla Svizzera senza combattere, vincere un contrasto, fare un tiro in porta, riuscire a mettere insieme due passaggi di fila. Sarà analizzata la preparazione fisica, visto che la squadra, tranne il primo tempo con l’Albania, l’unico fatto per bene, è sempre sembrata in sofferenza".