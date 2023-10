Italia, Spalletti: “E’ tempo di rimettere l’armatura azzurra”

Tornerà presto in campo l'Italia. Gli azzurri saranno impegnati contro Malta e Inghilterra per due match importantissimi in chiave qualificazione ai prossimi Europei, nella seconda sosta stagionale. Luciano Spalletti conosce bene il peso dei prossimi 180 minuti per la sua nazionale, in cui compare anche una folta rappresentanza nerazzurra.

"È tempo di rimettere l’armatura azzurra…", per questo motivo ha scritto su Instagram il commissario tecnico. Ora altri quattro giorni di allenamenti, poi sabato in campo per la prima gara, in casa, (contro Malta) e martedì secondo appuntamento in trasferta in Inghilterra.