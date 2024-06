«Ritmo e freschezza fanno la differenza. L'altra volta ho tentato di farli recuperare di più. Questa sera li ho fatti recuperare e ho cambiato per cui probabilmente in questo momento qui, per troppi condizionamenti non siamo in grado di fare più di questo». Questo il commento di Luciano Spalletti su Rai1 dopo l'eliminazione all'Europeo contro la Svizzera. «Il secondo gol all'inizio del secondo tempo ci ha tagliato le gambe e siamo stati poco incisivi. La differenza l'ha fatta il ritmo inferiore a loro nel primo tempo e anche nelle individualità, c'è stato un passo differente», ha aggiunto.