Italia, Spalletti: “Scommesse? Lasciamo la cosa fuori dallo spogliatoio. Tonali-Zaniolo…”

Il caso scommesse tiene banco nello spogliatoio dell'Italia, con Luciano Spalletti costretto agli straordinari per provare comunque a tenere tutti sul pezzo. E' importante, perché domani si torna in campo e non c'è possibilità di sbagliare in chiave qualificazione. Il commissario tecnico azzurro ha parlato oggi in conferenza stampa:

"Non si può rimanere incastrati in questa situazione. Bisogna andare oltre, abbiamo avuto tutto il giorno per riuscire ad analizzare questa cosa, ad avere questo senso di dispiacere e di smarrimento. Però poi domani dobbiamo andare ad agire. La cosa va lasciata fuori. Noi, purtroppo, per la situazione che si era creata non c'erano altre soluzioni, se non permettere a loro di raggiungere i propri cari, le proprie abitazioni e le proprie situazioni lavorative.