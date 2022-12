Italia, via allo stage dedicato ai giovani: quanta Inter fra i convocati

Comincia oggi il raduno a Coverciano per i calciatori scelti dal ct Mancini per il suo lavoro di ricerca di talenti

Comincia oggi a Coverciano lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, nuova tappa del percorso intrapreso nella passata stagione dalla FIGC per agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare la base dei calciatori selezionabili. Tra i convocati del ct Roberto Mancini ci sono tanti giovani di proprietà dell'Inter o di scuola nerazzurra: Nicholas Bonfanti (oggi a titolo definitivo al Modena), Niccolò Corrado (oggi a titolo definitivo alla Ternana), Giovanni Fabbian (in prestito alla Reggina), Samuele Mulattieri (in prestito al Frosinone), Gaetano Pio Oristanio (in prestito al Volendam), Eddie Salcedo (in prestito al Bari), Cesare Casadei (a titolo definitivo al Chelsea) e Lorenzo Pirola (in prestito alla Salernitana).